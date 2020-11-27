Пражский ресторан открылся для посетителей, несмотря на запрет

Пражский ресторан Šeberák открылся для посетителей в четверг, 26 ноября, несмотря на ограничительные меры, которые разрешают ресторанам продавать еду и напитки только навынос. Вечером в ресторан приехали сотрудники полиции и оштрафовали посетителей на общую сумму 4000 крон.

Владелец ресторана Якуб Олберт утверждает, что правительство только создает хаос, а принятые ограничительные меры могут быть отменены Конституционным судом. Если ресторан будет закрыт надзорными органами, он готов подать в суд.

Олберт дает гостям подписать трудовой договор, чтобы они стали его сотрудниками и могли продегустировать напитки и блюда. Однако из-за того, что ресторан плохо платит сотрудникам, контракт обычно расторгают в этот же день после дегустации. Кружка пива в ресторане продается за символическую крону.

После открытия ресторана примерно в 19:00 приехала полиция и обнаружила в заведении около 13 человек. «Восемь человек были обвинены в нарушении постановлений правительства», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

Полицейские предупредили, что в случае повторения ситуации будут действовать так же, как в четверг. «Мы будем открыты и в пятницу. Полиция, наверное, меня арестует, но я хочу, чтобы мы были открыты», — сказал Олберт.

Патруль на месте наложил восемь штрафов на общую сумму четыре тысячи крон. Данные по остальным правонарушителям были переданы в соответствующий административный орган.

«Я прошу прощения у всех, кто считает, что наши услуги создают опасность передачи гриппа. Я не могу больше ждать. Я надеялся, что чиновники знают, что делают. Но это не так», — написал владелец ресторана и спортивного комплекса Šeberák в сети Facebook.

Источник: idnes.cz