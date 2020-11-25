По факту мошенничеств с выплатами компенсаций возбуждено 95 уголовных дел

В правоохранительные органы переданы материалы 95 дел в связи с попытками неправомерного получения самозанятыми лицами компенсаций от государства в связи с эпидемией коронавируса. Ущерб оценивается в 51 млн крон.

Также финансовая администрация призвала вернуть бонус или зафиксировала добровольный возврат компенсаций со стороны предпринимателей в 8812 случаях на общую сумму 181 млн крон.

По данным администрации, наиболее вопиющий случай мошенничества произошел в Злине, где следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины и его 23-летней подруги. Мошенники незаконным путем получили от государства более 700 тыс. крон, еще 10 млн крон им не заплатили благодаря проверкам со стороны финансового управления.

Финансовое управление отмечает, что необходимо отличать попытки заявителей получить компенсации мошенническим путем от действий, совершенных по незнанию, в спешке или в условиях стресса. «Финансовая администрация старается общаться с заявителями в основном неформально, и только в том случае, если невозможно исправить ситуацию по договоренности, чиновники переходят к так называемой дополнительной оценке компенсационного бонуса. Установленные в соответствии с Налоговым кодексом сроки распространяются на любые последующие проверки», — сказали в администрации.

В период весенней волны коронавируса администрация получила более 1 млн заявлений от самозанятых и учредителей небольших компаний и выплатила около 21,9 млрд крон компенсаций. Еще 132,9 млн крон было выплачено людям, работающим по договору (9738 заявлений). Осенью было получено уже свыше 15,5 тысячи заявлений, а общая сумма выплат превысила 148 млн крон.

Источник: ceskatelevize.cz