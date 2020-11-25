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О массовых сокращениях объявили более 40 чешских компаний

О массовых сокращениях объявили более 40 чешских компаний

Марина Коханкова 58 0
О массовых сокращениях в сентябре и октябре в Чехии объявил 41 работодатель. Около 3100 сотрудников останутся без работы. Примерно 40% рабочих мест, которые подлежат сокращению, находятся в Моравскосилезском крае, сообщает Управление труда Чехии.
Фото: Jakub Plíhal
О массовых сокращениях объявили более 40 чешских компаний

«Коллективные увольнения обычно происходят в течение нескольких месяцев (с момента уведомления), кроме того, не всегда увольняют 100% работников в соответствии с планом. Все зависит от ситуации на рынке труда и от работодателя», — сказала пресс-секретарь ведомства Катержина Беранкова.

Она добавила, что бюро по трудоустройству пытается принять определенные меры, чтобы уволенные сотрудники сразу перешли на другую свободную вакансию у другого работодателя. Управление труда не уточняет, о каких конкретно компаниях идет речь, но помимо Моравско-Силезского региона, в основном массовые сокращения планируют предприятия в Праге, районе Высочина, регионе Пльзень и Среднечешском крае.

В общей сложности в октябре 20 работодателей (в сентябре — 21) заявили о намерении уволить работников и сократить 1844 рабочих мест (в сентябре — 1242). По словам Беранковой, в октябре 2019 года таких компаний было 13, а количество рабочих мест, подлежащих сокращению, — 1338.

Коллективным сокращением считается такое увольнение, при котором не менее десяти человек увольняются в течение 30 дней в компании с числом сотрудников от 20 до 100. В компании со штатом от 101 до 300 сотрудников этот показатель должен составлять не менее 10%, а в компании с числом сотрудников более 300 человек — от 30 человек и болеею

Согласно Трудовому кодексу, работодатель должен сообщить о предстоящих увольнениях профсоюзам или совету работников не позднее, чем за 30 дней. Необходимо указать причины и дату увольнения, а также информацию о выплате компенсаций сотрудникам.

В конце октябре уровень безработицы в Чехии составлял 3,7% (в марте этот показатель был равен 3,0%). Об увольнении 1500 сотрудников на днях заявила Чешская почта.

Источник: novinky.cz

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Темы
безработица Прага Чехия коронавирус увольнения бизнес работа
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