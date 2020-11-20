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Чешский парламент утвердил отмену «супергрязной» зарплаты

Чешский парламент утвердил отмену «супергрязной» зарплаты

Марина Коханкова 1517 0
После жарких дебатов депутаты чешского парламента одобрили проект отмены «супергрязной» зарплаты, предложенный премьер-министром Андреем Бабишем. Заработная плата большинства работников в Чехии с января 2021 года будет облагаться налогом по ставке 15% вместо нынешних 20,1%. Для людей, месячный доход которых выше 140 тысяч крон, ставка налога составит 23%.
Фото: ČTK
Чешский парламент утвердил отмену «супергрязной» зарплаты

Таким образом, после вступления закона в силу люди со средней брутто-зарплатой 34 тысячи крон будут получать примерно на 2500 крон больше. Это существенно обременит и без того рекордный дефицит государственного бюджета (в этом году около 500 млрд крон, в следующем — не менее 320 млрд крон). Общие дополнительные затраты бюджета в связи с отменой «супергрязной» зарплаты составят дополнительно 130 млрд крон.

Первоначально президент республики Милош Земан был против этого предложения. Он согласился принять вариант Бабиша только тогда, когда премьер-министр пообещал ему, что изменение будет действовать всего два года. Однако принятый законопроект не содержит подобного ограничения. По словам министра финансов Алены Шиллеровой, это невозможно по закону. В итоге предложение Бабиша получило поддержку в парламенте благодаря согласию оппозиционной ODS, которая продвигала аналогичную инициативу в предыдущие годы.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Андрей Бабиш зарплата работа Чехия Парламент ЧР налоги законопроект
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