Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.38
USD
22.32
RUB
0.29
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04d 9 °C
Минздрав Чехии: все магазины откроются не раньше 30 ноября

Минздрав Чехии: все магазины откроются не раньше 30 ноября

Марина Коханкова 66 0
Все магазины могут открыться в понедельник, 30 ноября, заявил министр здравоохранения Ян Блатны, выступая в парламенте. Он сказал, что не может обещать, но снятие мер в области торговли, скорее всего, должно произойти до Рождества.
Минздрав Чехии: все магазины откроются не раньше 30 ноября

«Третий уровень системы PES предусматривает смягчение ограничительных мер. При наиболее оптимистичном сценарии не исключено, что это произойдет 30 ноября. Я не могу обещать этого, но я говорю, что это возможно и очень вероятно», — сказал Блатны.

При третьем уровне риска могут работать все магазины и заведения в сфере услуг.  Есть только ограничение на количество покупателей в магазине — один человек на 15 квадратных метров, также необходимо соблюдать дистанцию два метра.

Выступая перед депутатами, Блатны призвал жителей республики соблюдать введенные ограничения и поддержал продление чрезвычайного положения до 20 декабря. По его словам, меры, необходимые для успешной борьбы с эпидемией, не могут применяться без чрезвычайного положения, они будут носить только рекомендательный характер. «Тогда вместо подарков из магазинов мы принесем домой covid-19 и будем заражать других членов семьи. В результате в январе правительство вновь будет вынуждено ужесточить меры», — сказал министр.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия магазины Рождество Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Две трети чехов считают закрытие школ самой худшей из ограничительных мер
19.11.2020 10:45 Общество
Две трети чехов считают закрытие школ самой худшей из ограничительных мер
278 0
В Чехии 18 ноября было зафиксировано 5515 новых случаев заболевания коронавирусом
19.11.2020 08:37 Общество
В Чехии 18 ноября было зафиксировано 5515 новых случаев заболевания коронавирусом
809 0
Страховые компании в Чехии будут оплачивать расходы на вакцинацию от covid-19
18.11.2020 12:38 Общество
Страховые компании в Чехии будут оплачивать расходы на вакцинацию от covid-19
1940 1
Чешские пивоварни готовятся к увольнениям
18.11.2020 11:27 Экономика
Чешские пивоварни готовятся к увольнениям
5791 1
Последние новости:
19
ноября
Две трети чехов считают закрытие школ самой худшей из ограничительных мер
19.11.2020 10:45 Общество
Две трети чехов считают закрытие школ самой худшей из ограничительных мер
278 0
В Чехии 18 ноября было зафиксировано 5515 новых случаев заболевания коронавирусом
19.11.2020 08:37 Общество
В Чехии 18 ноября было зафиксировано 5515 новых случаев заболевания коронавирусом
809 0
18
ноября
53% пражан считают, что оставленные у мусорного бака крупногабаритные вещи кто-нибудь заберет
18.11.2020 16:12 Общество
53% пражан считают, что оставленные у мусорного бака крупногабаритные вещи кто-нибудь заберет
2905 2
Страховые компании в Чехии будут оплачивать расходы на вакцинацию от covid-19
18.11.2020 12:38 Общество
Страховые компании в Чехии будут оплачивать расходы на вакцинацию от covid-19
1940 1
Чешские пивоварни готовятся к увольнениям
18.11.2020 11:27 Экономика
Чешские пивоварни готовятся к увольнениям
5791 1
Интерес людей к ипотеке растет рекордными темпами
18.11.2020 09:33 Экономика
Интерес людей к ипотеке растет рекордными темпами
2600 1
17
ноября
Минимальная заработная плата в Чехии увеличится до 15 200 крон
17.11.2020 17:47 Экономика
Минимальная заработная плата в Чехии увеличится до 15 200 крон
3529 1
16
ноября
Продуктовые магазины будут работать дольше, но обслуживать меньше покупателей
16.11.2020 18:48 Общество
Продуктовые магазины будут работать дольше, но обслуживать меньше покупателей
8656 1
Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста
16.11.2020 16:06 Общество
Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста
2592 0
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
16.11.2020 11:53 Общество
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
5001 0


Мобильная версия