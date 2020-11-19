Минздрав Чехии: все магазины откроются не раньше 30 ноября

Все магазины могут открыться в понедельник, 30 ноября, заявил министр здравоохранения Ян Блатны, выступая в парламенте. Он сказал, что не может обещать, но снятие мер в области торговли, скорее всего, должно произойти до Рождества.

«Третий уровень системы PES предусматривает смягчение ограничительных мер. При наиболее оптимистичном сценарии не исключено, что это произойдет 30 ноября. Я не могу обещать этого, но я говорю, что это возможно и очень вероятно», — сказал Блатны.

При третьем уровне риска могут работать все магазины и заведения в сфере услуг. Есть только ограничение на количество покупателей в магазине — один человек на 15 квадратных метров, также необходимо соблюдать дистанцию два метра.

Выступая перед депутатами, Блатны призвал жителей республики соблюдать введенные ограничения и поддержал продление чрезвычайного положения до 20 декабря. По его словам, меры, необходимые для успешной борьбы с эпидемией, не могут применяться без чрезвычайного положения, они будут носить только рекомендательный характер. «Тогда вместо подарков из магазинов мы принесем домой covid-19 и будем заражать других членов семьи. В результате в январе правительство вновь будет вынуждено ужесточить меры», — сказал министр.

Источник: novinky.cz