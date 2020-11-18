Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.42
USD
22.24
RUB
0.29
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
02d 11 °C
Интерес людей к ипотеке растет рекордными темпами

Интерес людей к ипотеке растет рекордными темпами

Марина Коханкова 603 0
Пандемия коронавируса привела к одной положительной тенденции: с весны ставки по ипотечным кредитам снижаются, а объем выданных кредитов резко увеличивается. Аналитики полагают, что показатели 2016 и 2017 годов, когда было оформлено больше всего ипотечных кредитов, вероятно, будут превышены.
Интерес людей к ипотеке растет рекордными темпами

В октябре 2020 года чешские банки предоставили ипотечных кредитов на общую сумму 25,2 млрд крон, что на 3,2 млрд крон больше, чем в сентябре. В общей сложности было оформлено 8800 договоров на покупку жилья в кредит (на 1000 больше, чем в сентябре). Таким образом, октябрь стал вторым самым успешным месяцем в истории.

«Банки предоставили больший объем за один месяц только в ноябре 2016 года, когда люди, опасаясь нового закона о потребительском кредите, оформили ипотечные кредиты на сумму 29,7 млрд крон», — рассказал Йиржи Сикора из компании Fincentrum & Swiss Life Select.

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в этом году, почти достиг отметки в 200 млрд крон. Это говорит о том, что предыдущий рекордный показатель 2016 и 2017 годов, когда банки предоставили ипотечные кредиты на сумму около 226 млрд крон, будет превышен. Чешские банки отмечают, что в ноябре сохраняется беспрецедентный интерес к ипотечным кредитам. Средняя сумма ипотечного кредита также продолжает расти, достигнув в октябре 2,86 млн крон.

Огромный интерес к ипотеке связан с тем, что банки (некоторые неоднократно) с весны снижали ставки по ипотечным кредитам. По индикатору Fincentrum Hypoindex средняя процентная ставка постепенно снижается седьмой месяц подряд. В октябре этот показатель составил 2,02%.

«В последний раз средняя процентная ставка по ипотеке была ниже 2% в марте 2017 года», — напомнил Сикора.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
ипотеки банки Чехия коронавирус покупка недвижимости
Читайте
по теме 
Ставки по ипотечным кредитам в Чехии снижаются уже полгода
21.10.2020 12:00 Экономика
Ставки по ипотечным кредитам в Чехии снижаются уже полгода
2988 0
Кредитные «каникулы» подходят к концу
09.10.2020 11:04 Экономика
Кредитные «каникулы» подходят к концу
3825 0
Процентные ставки по ипотечным кредитам снижаются пятый месяц подряд
16.09.2020 09:30 Экономика
Процентные ставки по ипотечным кредитам снижаются пятый месяц подряд
2640 0
Ипотечные ставки в Чехии достигли минимального уровня за 2,5 года
19.08.2020 09:15 Экономика
Ипотечные ставки в Чехии достигли минимального уровня за 2,5 года
2908 0
Последние новости:
18
ноября
Чешские пивоварни готовятся к увольнениям
18.11.2020 11:27 Экономика
Чешские пивоварни готовятся к увольнениям
32 0
17
ноября
Минимальная заработная плата в Чехии увеличится до 15 200 крон
17.11.2020 17:47 Экономика
Минимальная заработная плата в Чехии увеличится до 15 200 крон
2007 0
16
ноября
Продуктовые магазины будут работать дольше, но обслуживать меньше покупателей
16.11.2020 18:48 Общество
Продуктовые магазины будут работать дольше, но обслуживать меньше покупателей
7661 2
Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста
16.11.2020 16:06 Общество
Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста
2319 1
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
16.11.2020 11:53 Общество
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
4709 1
Первый «ПЕС»: индекс риска — 70, ограничения могут смягчить с 23 ноября
16.11.2020 10:42 Общество
Первый «ПЕС»: индекс риска — 70, ограничения могут смягчить с 23 ноября
3155 1
С 1 января оплачивать покупки в интернет-магазинах банковской картой станет сложнее
16.11.2020 11:03 Экономика
С 1 января оплачивать покупки в интернет-магазинах банковской картой станет сложнее
5037 1
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
16.11.2020 08:48 Общество
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
3975 2
14
ноября
Писать «Тотальный диктант» в РЦНК в 2021 году не будут
14.11.2020 16:58 Культура
Писать «Тотальный диктант» в РЦНК в 2021 году не будут
1261 0
13
ноября
За снятие локдауна в Чехии будет отвечать система «Пес»
13.11.2020 15:05 Общество
За снятие локдауна в Чехии будет отвечать система «Пес»
12717 0


Мобильная версия