Минимальная заработная плата в Чехии увеличится до 15 200 крон

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда в Чехии будет увеличен на 600 крон и составит 15 200 крон в месяц. Соответствующее постановление утверждено правительством, сообщила министр труда и социальных дел Яна Малачова.

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Минимальная заработная плата в последний раз повышалась в январе 2020 года на 1250 крон — до 14 600 крон. При продолжительности работы 40 часов в неделю минимальная оплата составляет 87,30 кроны в час.

Представители правительственной партии ANO на переговорах настаивали на увеличении минимальной зарплаты на 400 крон, Министерство труда рассматривало минимальное увеличение на 900 крон и оптимальное увеличение на 1800 крон, профсоюзы — на 1400 крон. По словам заместителя главы правительства Карела Гавличека, новый размер минимальной зарплаты — это компромисс, который соответствует текущей экономической ситуации и также отвечает реалистичному варианту отмены «супергрязной» зарплаты. В этом случае у людей, получающих минимальную заработную плату, останется больше денег, сказал он.

По данным Министерства труда и социальных дел, в прошлом году минимальную заработную плату получали около 140 тысяч сотрудников. Одновременно с минимальной заработной платой будет увеличиваться и гарантированная заработная плата, которая варьируется от минимального заработка до его двойного размера.

Источник: domaci.ihned.cz