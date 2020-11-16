С 1 января оплачивать покупки в интернет-магазинах банковской картой станет сложнее

С 1 января 2021 года чехам, которые не хотят пользоваться мобильным интернет-банкингом, придется придумать и вводить новый пароль при оплате покупок в интернет-магазине банковской картой.

С 1 января 2021 года чешские банки должны будут гарантировать, что каждая оплата картой за товары в интернет-магазине будет подтверждена двумя степенями защиты из трех. SMS-сообщения, скопированного с мобильного телефона, уже будет недостаточно. Покупатели смогут выбрать: ввести специальный код ePIN, биометрические данные (распознавание отпечатков пальцев или лица) или мобильный ключ, доступ к которому имеет только владелец телефона.

Из-за эпидемии коронавируса увеличилось количество людей, у которых есть мобильный банкинг. Следовательно, они смогут подтверждать платежи по картам через интернет с января. Однако в Чехии по-прежнему существует относительно большая группа людей (около 2 млн человек), у которых нет мобильного банкинга. Им придется запросить в банке и запомнить еще один пароль, который будет использоваться при совершении покупок в интернет-магазинах.

Источник: seznamzpravy.cz