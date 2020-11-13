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За неплательщиков алиментов заплатит государство

За неплательщиков алиментов заплатит государство

Марина Коханкова 389 0
Государство будет выплачивать за неплательщиков алименты до 3000 крон в течение максимум двух лет. Затем государство будет самостоятельно взыскивать эти суммы с неплательщиков в судебном порядке. Соответствующий проект закона, разработанный правительством, одобрили депутаты чешского парламента.
За неплательщиков алиментов заплатит государство

Затраты из бюджета на эти цели оцениваются в 1 млрд крон. Законопроект еще не рассмотрен сенаторами и не подписан президентом. Он должен вступить в силу в июле следующего года.

По словам министра труда и социальных дел Яны Малачовой, выплаты от государства, заменяющие алименты, помогут примерно 24 тысячам детей в год. «Это поможет одному из родителей, который находится в безвыходной жизненной ситуации из-за безответственности другого родителя», — сказала Малачова. Депутат Хелена Валкова также указала на последствия коронавирусного кризиса. «Детям нужна помощь как можно скорее», — добавила она.

«Мы считаем неуместным для государства вступать в частноправовые отношения и вводить новое социальное пособие из-за плохой работы правоохранительных органов», — заявил депутат Ян Бауэр, выступающий против данного закона. По его мнению, многие безответственные отцы вообще перестанут платить в этом случае алименты.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
алименты Чехия Министерство труда пособия компенсация
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