За неплательщиков алиментов заплатит государство

Затраты из бюджета на эти цели оцениваются в 1 млрд крон. Законопроект еще не рассмотрен сенаторами и не подписан президентом. Он должен вступить в силу в июле следующего года.
По словам министра труда и социальных дел Яны Малачовой, выплаты от государства, заменяющие алименты, помогут примерно 24 тысячам детей в год. «Это поможет одному из родителей, который находится в безвыходной жизненной ситуации из-за безответственности другого родителя», — сказала Малачова. Депутат Хелена Валкова также указала на последствия коронавирусного кризиса. «Детям нужна помощь как можно скорее», — добавила она.
«Мы считаем неуместным для государства вступать в частноправовые отношения и вводить новое социальное пособие из-за плохой работы правоохранительных органов», — заявил депутат Ян Бауэр, выступающий против данного закона. По его мнению, многие безответственные отцы вообще перестанут платить в этом случае алименты.
Источник: ceskenoviny.cz