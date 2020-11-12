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В этом году полиция расследовала более 1000 взломов в дачных домах

В этом году полиция расследовала более 1000 взломов в дачных домах

Марина Коханкова 278 1
С января до конца октября этого года сотрудники чешской полиции зафиксировали более 1000 случаев взломов и краж в дачных домах и коттеджах. В прошлом году за восемь месяцев было зарегистрировано на 100 случаев больше.
В этом году полиция расследовала более 1000 взломов в дачных домах

«За первые десять месяцев этого года мы зафиксировали 1064 кражи со взломом в коттеджах», — заявил пресс-секретарь президиума полиции Ондржей Моравчик. Хотя кражи происходят в основном в зимние месяцы, полиция расследует дела круглый год.

Чаще всего кражи происходят в Среднечешском крае. С начала года до конца мая в этом регионе было зарегистрировано почти 200 краж. Вторым наиболее пострадавшим регионом в этом году стал Устецкий край (84 случая).

Меньше всего инцидентов полиция фиксирует в Праге и Краловеградецком крае. «С начала года до сентября мы зарегистрировали восемь случаев краж в дачных домах», — сказала Магдалена Влчкова, пресс-секретарь полиции города Градец-Кралове. 

Полиция призывает дачников не оставлять ценные вещи в домах. «В основном воры ищут деньги, ювелирные изделия, их внимание также привлекают антиквариат и электроника», — сказал Йиржи Матцнер, пресс-секретарь полиции Южной Чехии. Иногда в дома пытаются попасть бездомные, чтобы переночевать или найти там еду.

Источник: ceskatelevize.cz

 

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Темы
Чехия полиция преступность кражи ограбление
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