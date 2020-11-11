Чехия планирует приобрести 2 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech

Чехия заинтересована в приобретении 2 млн доз вакцины против covid-19, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Ян Блатны.

Ранее правительство одобрило закупку 3 млн доз вакцины другого разработчика — компании AstraZeneca. По словам министра, первые вакцины могут быть доставлены в Чешскую Республику в первом квартале следующего года.

Блатны сообщил, что Чешская Республика на прошлой неделе присоединилась к пока еще не имеющему обязательной силы соглашению о поставке вакцин, переговоры по которому вела Европейская комиссия. «Мы считаем, что, исходя из нынешней ситуации, у нас должно быть около 5 млн доз вакцины, когда она станет доступной», — сказал он. Он повторил, что в первую очередь необходимо прививать медицинских работников и пожилых людей, а в будущем цель состоит в охвате вакцинацией 50-60% населения.

Pfizer и BioNTech первыми опубликовали данные клинических испытаний. Они объявили, что эффективность вакцины превышает 90%, так что есть шансы на ее одобрение в США, а первые пациенты будут привиты в конце года. Ни AstraZeneca, ни другие компании, разрабатывающие вакцины, еще не опубликовали результаты клинических испытаний.

Источник: e15.cz