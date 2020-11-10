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Дополнительных выходных 13 и 16 ноября не будет

Дополнительных выходных 13 и 16 ноября не будет

Марина Коханкова 1745 0
Профсоюзы предложили правительству объявить выходными днями 13 и 16 ноября. Несмотря на поддержку этой идеи со стороны вице-премьера Яна Гамачека, правительство ее отклонило. По словам главы Минздрава Яна Блатны, у правительства нет таких полномочий.
Дополнительных выходных 13 и 16 ноября не будет

«С эпидемиологической точки зрения было бы хорошо, если бы у нас было несколько выходных подряд», — сказал Блатны после встречи. Однако, по словам министра, в настоящее время нет правовой нормы, на основании которой государство могло бы ввести один или два дополнительных выходных.

«Поэтому, пожалуйста, примите это как мою просьбу об использовании home office или отпуска, чтобы большинство из нас могло провести четыре дня с максимальными ограничениями в плане личных контактов», — добавил министр.

Профсоюзы предложили объявить выходными днями 13 и 16 ноября. Вместе с выходными и национальным праздником 17 ноября чехи могли бы отдыхать 5 дней подряд, что, по мнению профсоюзов, помогло бы предотвратить распространение коронавируса и улучшить критическую ситуацию в больницах.

В Чешской Республике по-прежнему наблюдается высокий рост числа новых случаев заболевания и высокий процент положительных тестов, но данные последних дней показывают, что распространение инфекции замедляется. Репродуктивное число R в субботу, 7 ноября, снизилось до 0,9. В понедельник, 9 ноября, было выявлено 6048 новых случаев заболевания — на треть меньше, чем неделю назад.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия работа праздники
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