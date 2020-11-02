В этом году чехи будут экономить на подарках к Рождеству

В этом году более трети чехов (38%) будут меньше инвестировать в рождественские подарки в этом году из-за пандемии коронавируса, а 3% людей вообще не будут покупать подарки, свидетельствуют результаты опроса агентства Ipsos для компании GLS.

Даже крупные интернет-магазины осторожно относятся к оценкам. Например, CZC.cz ожидает, что до половины клиентов сократят свои расходы на электронику. По словам Томаше Пилски, коммерческого директора CZC.cz, клиентов пугает нестабильная ситуация и ухудшение финансового положения.При этом прошлое Рождество принесло магазинам рекордные продажи.

Однако снижение спроса в этом году может быть компенсировано более крупными инвестициями родителей и школ в дистанционное обучение, а также компаний для работы сотрудников на дому. «Например, продажи ноутбуков увеличились на 100%, увеличился спрос на веб-камеры. Кроме того, можно ожидать, что тенденция роста доли онлайн-покупок сохранится, как это было в период весеннего карантина», — сказал Пилски.

По словам пресс-секретаря интернет-магазина Alza.cz Даниэлы Хованцовой, клиенты, даже те, кто предпочитает обычные магазины, начинают больше делать покупки в Интернете.

Руководство Mall.cz ожидает, что нынешняя ситуация не отпугнет людей от покупок, наоборот, интернет-магазин ожидает увеличения продаж.

«Мы ожидаем, что люди потратят примерно на 20% больше в конце года, чем в прошлом году», — сказал Якуб Стршештик, руководитель Mall Group.

Источник: novinky.cz