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Депутаты приняли закон о выплате пособий по уходу за детьми в период закрытия школ

Депутаты приняли закон о выплате пособий по уходу за детьми в период закрытия школ

Марина Коханкова 607 0
Депутаты чешского парламента приняли закон, согласно которому государство будет выплачивать пособие по уходу за детьми в течение всего периода закрытия школ из-за эпидемии коронавируса или если ребенок находится в карантине. Размер пособия составит 70% от зарплаты родителя, который будет находиться с ребенком дома.
Фото: Shutterstock
Депутаты приняли закон о выплате пособий по уходу за детьми в период закрытия школ

Закон будет в ближайшее время рассмотрен Сенатом, после чего его должен подписать президент.

Депутаты приняли закон, предусматривающий выплаты самозанятым лицам, деятельность которых была приостановлена или полностью прекращена из-за правительственных мер, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. 
Размер выплаты составит 500 крон в день.

Депутаты также согласились отложить систему электронного учета продаж (ЕЕТ) до конца 2022 года. Отсрочка EET коснется не только секторов, для которых система ЕЕТ уже введена, но и для тех, которые пока не обязаны были регистрировать продажи. Это, например, ремесленники, врачи, таксисты, бухгалтеры или юристы. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус законы Парламент ЧР индивидуальный предприниматель дети школы компенсация пособия
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