Парламент Чехии принял закон о фиксированном налоге для самозанятых лиц

Фиксированный налог смогут платить предприниматели, чей годовой доход не превышает 1 млн крон. Единая ставка означает, что самозанятый не должен будет платить дополнительные взносы на здравоохранение и социальное обеспечение и другие налоги, а только одну фиксированную сумму, которая покроет все.
«Замечательно, что наконец-то появился фиксированный налог. Это облегчит жизнь мелким предпринимателям, уменьшит административные расходы и даст торговцам больше времени для ведения собственного дела. Я также хотел бы поблагодарить депутатов за то, что они наконец поддержали нашу поправку, увеличивающую лимит годовых доходов с предложенных правительством 800 тысяч до 1 млн крон. Таким образом, большая часть предпринимателей сможет использовать фиксированный налог», — сказал автор поправок, депутат Ян Скопечек.
Источник: idnes.cz