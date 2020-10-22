Парламент Чехии принял закон о фиксированном налоге для самозанятых лиц

Индивидуальные предприниматели смогут платить единый налог, в который будут включены взносы на социальное и медицинское страхование и подоходный налог. Ежемесячный платеж составит в следующем году 5469 крон. Соответствующий закон приняли депутаты чешского парламента 21 октября.

Фиксированный налог смогут платить предприниматели, чей годовой доход не превышает 1 млн крон. Единая ставка означает, что самозанятый не должен будет платить дополнительные взносы на здравоохранение и социальное обеспечение и другие налоги, а только одну фиксированную сумму, которая покроет все.

«Замечательно, что наконец-то появился фиксированный налог. Это облегчит жизнь мелким предпринимателям, уменьшит административные расходы и даст торговцам больше времени для ведения собственного дела. Я также хотел бы поблагодарить депутатов за то, что они наконец поддержали нашу поправку, увеличивающую лимит годовых доходов с предложенных правительством 800 тысяч до 1 млн крон. Таким образом, большая часть предпринимателей сможет использовать фиксированный налог», — сказал автор поправок, депутат Ян Скопечек.

Источник: idnes.cz