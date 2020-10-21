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С 22 октября в Чехии объявлен локдаун

С 22 октября в Чехии объявлен локдаун

Марина Коханкова 3382 0
В рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции правительство Чехии с 6 утра 22 октября решило закрыть магазины розничной торговли и заведения, работающие в сфере услуг. Также будет ограничено свободное передвижение людей, за исключением поездок на работу, в магазин или к врачу.
Фото: Profimedia
С 22 октября в Чехии объявлен локдаун

Об этом сообщил министр здравоохранения Роман Примула в Twitter после заседания правительства.

Продуктовые магазины останутся открытыми. В торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки, магазины домашних товаров. Оптовые магазины останутся открытыми.

Правительство рекомендовало работодателям поощрять работу сотрудников из дома  и ограничивать прямой контакт с клиентами.

Также будет ограничено свободное передвижение людей, за исключением поездок на работу, по магазинам, к врачу или для помощи близким. Прогулки по парку или поездки за город разрешены, однако в группе не более двух человек (на членов семьи это ограничение не распространяется). Роман Примула рекомендовал людям проводить больше времени на свежем воздухе. Новые ограничительные меры действуют до 3 ноября.

«Мы решили принять меры, за которые я прошу прощения у всех. К сожалению, мы находимся в ситуации, когда наблюдается резкий рост новых случаев заболевания, а меры, которые мы приняли в последние недели, не работают», — сказал премьер-министр Андрей Бабиш на пресс-конференции.

По словам премьер-министра, если правительство не примет дополнительные меры, то 7-11 ноября произойдет коллапс системы здравоохранения.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Андрей Бабиш Министерство здравоохранения правительство магазины продукты работа
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