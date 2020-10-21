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Ставки по ипотечным кредитам в Чехии снижаются уже полгода

Ставки по ипотечным кредитам в Чехии снижаются уже полгода

Марина Коханкова 420 0
Интерес к ипотеке в Чехии растет, в то же время ипотечные кредиты продолжают дешеветь. В сентябре средняя процентная ставка упала на 0,37%, сообщает Fincentrum Hypoindex.
Ставки по ипотечным кредитам в Чехии снижаются уже полгода

В сентябре банками было оформлено 7872 ипотечных кредита на общую сумму 22 млрд крон. Средняя процентная ставка по ипотеке упала на 0,37 процентного пункта по сравнению с августом и составила 2,07%.

«Падение процентных ставок продолжается, и ставки по ипотеке сейчас находятся на уровне сентября 2017 года. Что касается действий некоторых банков, можно ожидать дальнейшего снижения», — отметил Йиржи Сикора из Fincentrum & Swiss Life Select.

За три квартала этого года банки предоставили ипотечных кредитов на сумму более 172 млрд крон. Средний размер ипотечного кредита также растет: сейчас он составляет 2,8 млн крон и приближается к границе в 3 млн крон. По данным Fincentrum Hypoindex, этот показатель за последние 12 месяцев увеличился примерно на 450 тысяч крон. По мнению экспертов, это подтверждает, что рост цен на недвижимость не замедляется.

Источник: novinky.cz

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Темы
ипотеки Чехия банки кредитование покупка недвижимости
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