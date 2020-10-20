Государство выделит 500 млн крон для выплаты компенсаций турфирмам

500 млн крон будет выделено туроператорам, турагентствам и гидам в рамках программы Covid-cestovní ruch⁠, утвержденной правительством в понедельник, 19 октября. Об этом сообщила министр регионального развития Клара Досталова в Twitter.

Компенсации можно будет получить в срок до июня 2021 года. Программа должна быть запущена в конце ноября. Согласно правительственным материалам, туроператоры смогут получить поддержку в размере не более 2,75% запланированных доходов от продажи туров и услуг в этом году. Туристические агентства должны получить по 500 крон за каждый отмененный из-за пандемии тур, который был куплен в период с 1 декабря прошлого года по 1 октября этого года. Они также смогут потребовать компенсацию за отмененное пребывание на курорте в период, когда он был закрыт.

Агентства, ориентированные на въездной туризм, должны получить субсидию в размере 50 тысяч крон при условии, что доходы от деятельности упали вдвое по сравнению с прошлым годом, агентство работает на чешском рынке более трех лет, а в прошлом году выручка составила не менее 1 млн крон.

Гиды смогут получить 50 тысяч крон, если предоставят свои услуги бесплатно (не менее 10 часов) в учебных заведениях, организованных государством, муниципалитетом или регионом. В качестве альтернативы они могут потребовать эту сумму для прохождения курсов переквалификации в учреждениях, аккредитованных Министерством образования. Если гиды не выполнят ни одно из этих условий, они смогут подать заявку на получение компенсации на сумму не более 40 тысяч крон.

По данным Министерства регионального развития, с начала года по 1 октября количество туристических фирм в Чехии сократилось на 100 — до 756. В турфирмах работают около 14 тысяч человек. Из-за пандемии туроператоры, агентства и гиды несут значительные убытки.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz