Правительство одобрило проект госбюджета на следующий год с дефицитом в 320 млрд крон

Проект бюджета на 2021 год предусматривает повышение пенсий, рост заработной платы учителей, увеличение расходов на медицинские и социальные пособия и увеличение инвестиций. Об этом сообщила министр финансов Алена Шиллерова.

Фото: HN – Jakub Plíhal

Депутаты чешского парламента должны окончательно утвердить госбюджет в среду, 16 декабря.

Общие доходы бюджета должны составить 1,487 трлн крон (включая средства из ЕС), расходы — 1,807 трлн крон. По данным Минфина, проект предполагает пятипроцентную экономию государственных операционных расходов. Напротив, проект бюджета не содержит последствий возможной отмены «супергрязной» заработной платы.

Проектом предусмотрен рост пенсий на основе установленной законом валоризации на 839 крон в месяц, на эти цели зарезервировано 29,5 млрд крон. Кроме того, около 20 млрд крон выделено на увеличение заработной платы учителей и 52,8 млрд крон — на увеличение расходов в области здравоохранения. На выплату пособий по безработице в связи с экономическим развитием и увеличение инвестиций предусмотрено 186,9 млрд крон.

В то же время министерство ожидает снижения налоговых поступлений, доходов от взносов на социальное страхование и уменьшения доходов в виде дивидендов для компаний, в которых государство имеет долю (таких, например, как пражский аэропорт).

Источник: ct24.ceskatelevize.cz