Министерство финансов предложило отсрочку EET до конца 2022 года

Министр финансов Алена Шиллерова предложила продлить отсрочку электронного учета продаж (EET) до конца 2022 года. Об этом 16 октября объявила пресс-служба ведомтсва. В настоящее время EET приостановлено до конца этого года из-за последствий пандемии коронавируса для всех секторов.

Отсрочка коснется не только существующих отраслей, но и запуска последней фазы EET для предпринимателей, которые пока не были обязаны регистрировать продажи в системе. Это, например, ремесленники, врачи, таксисты, бухгалтеры или юристы. Последний этап введения ЕЕТ был запланирован на 1 мая 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса был подписан закон об отсрочке ЕЕТ до конца этого года. Таким образом, сейчас ни один предприниматель не обязан регистрировать свои продажи, а власти не контролируют соблюдение этого обязательства.

Система ЕЕТ была запущена 1 декабря 2016 года для ресторанов и гостиниц. С марта 2017 года электронный учет продаж является обязательным для предпринимателей в оптовой и розничной торговле. В настоящее время в ЕЕТ задействовано более 200 тысяч предпринимателей, которые на данный момент зарегистрировали около 15,5 млрд чеков.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz