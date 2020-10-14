Топ-100 чешских бизнесменов: Бабиш разбогател, Келлнер потерял 57 млрд крон

Такие данные представлены в девятом рейтинге самых богатых бизнесменов Чехии, который ежегодно составляет журнал Forbes. В этом году на чешском бизнесе серьезно отразились последствия пандемии коронавируса.
По сравнению с этой весной, когда Келлнер попал в глобальный рейтинг долларовых миллиардеров Forbes, падение еще более ощутимо. Весной, в разгар первого карантина, Forbes оценил его активы в $14,9 млрд, что по тогдашнему курсу составляло 372 млрд крон. За шесть месяцев Келлнер потерял почти 80 млрд крон. Это также связано с курсовой разницей, с тех пор крона снова укрепилась по отношению к доллару.
В то же время стало ясно, насколько устойчивы к кризису отдельные области, в которых чешские миллиардеры ведут бизнес. В этом году премьер-министр Андрей Бабиш — бенефициар целевых фондов, в которые входят холдинг Agrofert и другие ассоциированные компании, — получает прибыль от стабильных секторов, таких как пищевая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и химия. Forbes увеличил оценку активов Андрея Бабиша на 4 млрд — до 74 млрд крон. Основными причинами являются хорошие экономические результаты компании Agrofert в прошлом году, снижение долга и сохранение этой тенденции в 2020 году.
Среди тех, кому кризис помог, и Павел Баудиш, совладелец и основатель антивирусной компании Avast. Акции компании подскочили более чем на 40% за год, а активы увеличились на 13 млрд — до 29 млрд крон.
Девелопер Душан Куновски (Central Group) впервые вошел в десятку самых богатых чехов, что отражает продолжающийся рост цен на недвижимость в Чехии из-за инфляции и спроса на стабильные инвестиции.
|Топ-10 самых богатых чехов в 2020 году
|Место
|Имя
|Активы (млрд крон)
|Бизнес
|1
|Петр Келлнер
|293
|PPF (O2, Home Credi, Air Bank)
|2
|Радован Витек
|86
|CPI Property Group (недвижимость)
|3
|Даниел Кржетински
|78
|EPH (энергетика)
|4
|Андрей Бабиш
|74
|Agrofert (сельское хозяйство, продукты питания, СМИ)
|5
|Карел Комарек
|71
|KKCG (энергетика)
|6
|Павел Баудиш
|51
|Avast (ПО)
|7
|Павел Тыкач
|32
|Sev.en (энергетика)
|8
|Эдуард Кучера
|29
|Avast (ПО)
|9
|Марек Доспива
|23,5
|Penta (инвестиционная группа)
|10
|Душан
Куновски
|20,7
|Central Group
Источник: seznamzpravy.cz