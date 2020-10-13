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Пособие по уходу за ребенком в период закрытия школ смогут получать родители детей не старше 10 лет

Пособие по уходу за ребенком в период закрытия школ смогут получать родители детей не старше 10 лет

Марина Коханкова 1 0
Со среды, 14 октября, все чешские школы переходят на дистанционное обучение. В связи с этим правительство планирует в ускоренном порядке принять закон, согласно которому родители школьников не старше 10 лет смогут получать пособие по уходу за ребенком в течение всего периода закрытия школ.
Фото: Shutterstock
Пособие по уходу за ребенком в период закрытия школ смогут получать родители детей не старше 10 лет

Предложение о продлении пособия по уходу за ребенком в период дистанционного обучения в школах было одобрено правительством 9 октября. Планируется, что депутаты чешского парламента одобрят и примут закон в ускоренном порядке. 

Согласно проекту, родитель ребенка не старше 10 лет будет получать 60% от заработной платы в период закрытия школ или если ребенок находится в карантине. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уточнил, что минимальный размер пособия на день составит 400 крон. Кроме того, уже не потребуется подтверждение из школы о том, что она закрыта — достаточно будет заявления родителей. Деньги будут выплачены в течение нескольких дней после того, как работодатель предоставит все необходимые документы. Те, кто работает по договору, также будут иметь право на выплату пособия.

При этом весной после закрытия школ размер пособия достигал 80% от заработной платы, а получать компенсации могли родители детей до 13 лет. Эти условия выплаты пособия правительство продлевать не стало. Новый закон будет действовать до конца учебного года, то есть до 30 июня 2021 года.

Источник: seznamzpravy.cz

 

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Темы
коронавирус пособия дети школы Чехия компенсация работа правительство
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