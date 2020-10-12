В сентябре уровень инфляции в Чехии составил 3,2%

Потребительские цены в Чешской Республике в сентябре выросли на 3,2%, что на 0,1% больше, чем в августе, когда инфляция составила 3,3%.

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По сравнению с сентябрем прошлого года цены на алкогольные напитки выросли на 5,7%, на табачные изделия — на 14,2%. Что касается жилья и коммунальных услуг, то цены на воду увеличились на 1,7%, на канализацию — на 1,5%, на электроэнергию — на 7,6%. При этом цены на услуги общественного питания стали выше на 5,4%. С другой стороны, цены на почтовые и телекоммуникационные услуги снизились на 3,5%, сообщили в Чешском статистическом управлении (ČSÚ). По мнению аналитиков, инфляция продолжит снижаться и до конца года составит менее 3%.

«Например, цены на овощи упали примерно на 4% в годовом исчислении, а цены на картофель стали примерно на 9% ниже и достигли 13,4 кроны за килограмм. Это самый низкий показатель с сентября 2018 года», — сказала Павла Шедива, начальник отдела статистики потребительских цен ČSÚ.

«Рост инфляции в сентябре замедлился до 3,3%, в то время как рынок ожидал ускорения до 3,5%, а Центральный банк — до 3,6%. Более низкий рост цен в основном был обусловлен снижением стоимости продуктов питания», — отметил Якуб Сейдлер, главный аналитик ING Bank.

«В ближайшие месяцы инфляция, вероятно, начнет снижаться и к концу года достигнет 2,5%. Волна высоких цен на продовольствие подходит к концу, и со временем положительный сдвиг должен отразиться на ценах на энергоносители», — сказал аналитик ČSOB Петр Дуфек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz