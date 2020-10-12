Самозанятые в сфере культуры смогут получить 60 тысяч крон в качестве единовременного пособия

Индивидуальные предприниматели, работающие в сфере культуры, смогут получить до 60 тысяч крон в качестве материальной помощи от государства, заявил министр культуры Чехии Любомир Заоралек. Пособия будут выплачиваться по аналогии с компенсациями, которые получали самозанятые весной этого года.

Фото: Michaela Danelová

В целом на поддержку самозанятых в сфере культуры будет выделено около 750 млн крон, уточнил Заоралек. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не стал комментировать конкретную сумму.

«Текущий объем предоставленной помощи уже превысил 200 млрд крон, и ряд государственных программ все еще выполняется. Что касается возможных дальнейших шагов, они являются предметом текущих переговоров на правительственном уровне», — сказал он в интервью изданию Lidové noviny. По его словам, уточнение деталей, ресурсов и параметров станет главной задачей правительства на этой неделе. Решение о выплате пособий будет принято в течение ближайших двух недель, уточнил Бабиш.

Для поддержки культуры правительство сначала одобрило пакет компенсаций на сумму 1 млрд крон, затем министерства культуры и промышленности запустили программу COVID-culture, которая предназначена для предпринимателей в сфере культуры, ее бюджет составляет 900 млн крон. Программа призвана компенсировать расходы, понесенные организаторами в связи с отменой культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Источник: novinky.cz