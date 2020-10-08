Более 50% чехов высказались против закрытия школ в связи с эпидемией

Большинство жителей Чехии (51%) выступают против повторного закрытия школ в связи с обострением ситуации с коронавирусом, Около 40% придерживаются противоположного мнения. По мнению примерно двух третей респондентов, дистанционное обучение в начальных и средних школах должно быть обязательным, когда они закрываются.

Это следует из опроса, результаты которого сегодня предоставил Центр изучения общественного мнения (CVVM).

Во время весенней волны эпидемии коронавируса правительство отменило с 11 марта обучение в начальных, средних, высших профессиональных школах и университетах. Дети, которые до конца учебного года не ходили в школу, перешли на дистанционное обучение.

В ходе опроса, проведенного в середине сентября, 51% чехов высказались против повторного закрытия школ, при этом 42% людей согласны на эту меру в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Каждый десятый респондент не смог высказать свое мнение по этому поводу.

В случае закрытия школы 66% чехов выступают за обязательное дистанционное обучение в начальной и средней школе, примерно пятая часть опрошенных считает, что обучение должно быть добровольным. В обоих случаях против дистанционного обучения выступили менее 10% респондентов.

По словам 52% опрошенных, весной родители не испытывали сложностей в плане организации дистанционного обучения. Менее половины (46%) заявили, что им было сложно, указывают авторы опроса.

В опросе участвовал 951 человек в возрасте 15 лет и старше.

Источник: ceskenoviny.cz