По темпам роста цен на недвижимость Чехия занимает шестое место в Евросоюзе

Цены на квартиры в Чешской Республике выросли во втором квартале 2020 года на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По темпам роста цен на жилье Чехия занимает шестое место среди стран Европейского союза, следует из данных Евростата.

В первом квартале 2020 года Чехия также занимала шестое место по темпам роста цен на квартиры, но тогда он был еще более выраженным (+9,5%).

На втором месте по темпам роста цен на жилье во втором квартале оказалась Польша с с показателем +10,9%. Третью строчку занимает Словакия, где цены на дома и квартиры выросли на 9,7% за год. В соседней Германии рост цен на недви жимость составил 6,6%.

В некоторых странах квартиры дешевеют. Так, например, в Венгрии стоимость жилья снизилась на 5,6% процента в годовом исчислении, а на Кипре — на 2,9%. Дома и квартиры стали немного дешевле в Латвии (—2,3%), Болгарии (—1,1%) и Ирландии (—0,1%).

Согласно данным, опубликованным в среду Чешским статистическим управлением, в августе в Чешской Республике начали строить 3198 домов, что на 3% меньше, чем год назад. Завершено строительство 2992 жилых домов, что на 1,7% меньше, чем в предыдущем году.

Источник: novinky.cz