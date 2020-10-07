Владельцы ресторанов обратились за помощью к государству

Ассоциация малых и средних предприятий и Чешская ассоциация пивоварен обратились к государству с просьбой о помощи ресторанам и барам. Вместе они разработали Национальную программу гастрономии, которая включает, например, снижение налоговой базы и легализацию чаевых.

Доходы чешских баров и ресторанов упали на десятки миллиардов крон в первой половине 2020 года. Владельцы заведений ожидают, что эта тенденция сохранится. По итогам года из-за эпидемии коронавируса размер убытков может увеличиться до 80 млрд крон.

С 5 октября в Чехии было введено чрезвычайное положение и ряд ограничительных мер, которые затронули и рестораны. За столом в баре или ресторане могут сидеть не более шести человек, а закрываться все заведения должны не позже 22 часов. Владельцы ресторанов утверждают, что ограничения по времени работы лишает их примерно трети от общей суммы продаж.

В сфере общественного питания в Чехии работают свыше 150 тысяч человек. По мнению отраслевых ассоциаций, национальная программа, которая сейчас обсуждается на уровне правительства, может помочь сохранить рабочие места. Без государственной помощи 40 тысяч рабочих мест могут быть потеряны.

Программа разделена на четыре краткосрочные меры и пять среднесрочных. К среднесрочным также относится требование легализации чаевых, которые, по мнению ассоциаций, должны быть доходом работника: он не будет платить с него налоги и отчисления на социальное страхование. Чаевые легализованы в таких странах, как Австрия, Германия, Ирландия, Великобритания и Ирландия. Согласно прошлогоднему опросу STEM/MARK, чехи чаще всего оставляют в ресторанах в качестве чаевых от 20 до 40 крон.

Краткосрочной мерой могло бы стать, например, снижение НДС на услуги общественного питания на 5% на период до конца 2021 года. Уже летом такие меры, действующие до конца этого года, были введены, например, в Австрии и Германии.



Источник: ct24.ceskatelevize.cz