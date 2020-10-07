Электричество и газовое отопление в Чехии подешевеют

В этом году отопительный сезон будет дешевле для тех, кто использует электричество или газ. Несколько крупных компаний, таких как ČEZ, Innogy и E.ON, уже объявили о скидках.

Фото: HN – Jan Schejbal

Цены на фондовом рынке падают, поэтому с 1 ноября клиенты компании Innogy будут платить за электричество меньше.

«Дело в том, что цены на мировых биржах — будь то на газ или электричество — резко упали за последние полгода. Эти тенденции отражены в новых тарифах для клиентов», — сказал пресс-секретарь Innogy Мартин Халупски.

В конце сентября крупнейшая чешская энергетическая компания ČEZ также снизила цены на электроэнергию в среднем на 9%. Газ подешевел примерно на 2%, поскольку на рынке сейчас наблюдается избыток энергии, отметили в компании.

«Лично я бы не стал фиксировать цены в данный момент, потому что существует больший потенциал для их дальнейшего падения. Никто не знает, как будет развиваться ситуация с covid, каким будет экономический рост», — сказал Станислав Хвала, исполнительный директор Nano Energies.

В Чехии каждая десятая семья использует для отопления электричество. Большинство подключено к центральному отоплению, на втором месте по популярности — газовые котлы.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz