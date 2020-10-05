Половина пражских отелей может закрыться

До конца года могут закрыться 47% пражских отелей. В других регионах республики 30% гостиниц рассматривают такой же шаг, заявил президент Ассоциации отелей и ресторанов Чешской Республики Вацлав Старек. Он добавил, что для восстановления отрасли потребуется не менее трех лет.

Согласно данным опроса, проведенного ассоциацией, большинство отельеров оценивают посещаемость к концу года на уровне от 6 до 10% от нормы. Другая проблема в том, что почти полностью исчезли корпоративные мероприятия. Использование конференцзалов с начала года составляет одну десятую от нормы.

Чешское статистическое управление пока опубликовало данные по туризму только за второй квартал 2020 года, то есть с апреля по июнь. В эти месяцы действовали карантинные меры, в том числе полное закрытие границ.

Во втором квартале количество ночевок в чешских отелях уменьшилось на 66,7% со стороны туристов-чехов и на 96,2% со стороны иностранных гостей. За указанный период только 988 тысяч гостей были размещены в отелях, что на 82,9% (или на 4,8 млн человек) меньше, чем годом ранее. Отсутствие туристов отражается и на ресторанах, расположенных в центре Праги. Некоторые владельцы уже заявили о закрытии своих заведений.

Источник: novinky.cz