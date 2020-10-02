В сентябре уровень безработицы в Чехии составил 3,8%

«Это свидетельствует об успехе государственной программы Antivirus», — заявила Малачова. На учете в управлениях по трудоустройству сейчас состоит свыше 277 тысяч безработных, что является самым высоким показателем с 2017 года.
По мнению аналитиков, рост безработицы в Чехии еще впереди. По их словам, нынешняя стагнация показателей вызвана государственными программами поддержки занятости, особенно программой Antivirus, которая помогает удерживать сотрудников в компаниях и предотвращать увольнения.
В этом контексте Малачова напомнила, что прогнозировался рост безработицы осенью до уровня 8-10%. Однако более точной оценки дальнейшего развития ситуации она не дала.
Источник: сt24.ceskatelevize.cz