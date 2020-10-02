В сентябре уровень безработицы в Чехии составил 3,8%

Уровень безработицы в Чехии в сентябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3,8%. Количество безработных несколько снизилось по сравнению с предыдущим месяцем, на 2063 человека, сообщила министр труда Яна Малачова.

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«Это свидетельствует об успехе государственной программы Antivirus», — заявила Малачова. На учете в управлениях по трудоустройству сейчас состоит свыше 277 тысяч безработных, что является самым высоким показателем с 2017 года.

По мнению аналитиков, рост безработицы в Чехии еще впереди. По их словам, нынешняя стагнация показателей вызвана государственными программами поддержки занятости, особенно программой Antivirus, которая помогает удерживать сотрудников в компаниях и предотвращать увольнения.

В этом контексте Малачова напомнила, что прогнозировался рост безработицы осенью до уровня 8-10%. Однако более точной оценки дальнейшего развития ситуации она не дала.

Источник: сt24.ceskatelevize.cz