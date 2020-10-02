Во втором квартале 2020 года чешская экономика сократилась на 10,9%

Во втором квартале этого года чешская экономика сократилась на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 8,7% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Это худший результат с момента образования независимой Чешской Республики, следует из данных Чешского статистического управления (ČSÚ).

На результаты второго квартала повлияла пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры. Кризис привел к снижению потребительских расходов на душу населения на 4,4% в квартальном исчислении и на 6% в годовом исчислении.

«Результатом значительного сокращения расходов домашних хозяйств и небольшого увеличения доходов по сравнению с предыдущим кварталом стал рекордно высокий уровень сбережений (18,5%)», — говорится в сообщении ČSÚ.

Среднемесячный доход в Чехии во втором квартале составил 34 142 кроны. По сравнению с предыдущим кварталом в реальном выражении он снизился на 7,1%, в годовом исчислении — на 7,4%. Значительное снижение доходов от занятости произошло из-за прекращения производства и закрытия ряда заведений в связи с пандемией коронавируса.

Источник: ceskenoviny.cz