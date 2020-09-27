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Чешская авиакомпания ČSA возобновляет полеты в Россию

Чешская авиакомпания ČSA возобновляет полеты в Россию

Марина Коханкова 6002 0
Авиакомпания Czech Airlines возобновит рейсы по маршруту Прага — Москва — Прага с воскресенья, 4 октября 2020 года. Рейсы №ОК894/5 будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям.
Чешская авиакомпания ČSA возобновляет полеты в Россию

Приобрести авиабилет можно на сайте ČSA. Въезд иностранных граждан в РФ по-прежнему ограничен. Категории граждан, которым разрешен въезд в РФ, перечислены здесь. Перед поездкой авиакомпания рекомендует пассажирам проверить, что они соответствуют всем требованиями для въезда в РФ.

Источник: csa.cz

 

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Темы
Россия Чехия авиакомпании Чешские авиалинии
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