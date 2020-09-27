Чешская авиакомпания ČSA возобновляет полеты в Россию

Марина Коханкова 09:58 6002

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Авиакомпания Czech Airlines возобновит рейсы по маршруту Прага — Москва — Прага с воскресенья, 4 октября 2020 года. Рейсы №ОК894/5 будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям.