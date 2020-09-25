Правительство не смогло договориться об изменении условий выплаты пособий на детей в период закрытия школ

Правительство не согласилось изменить условия выплаты пособий на период карантина или дистанционного обучения родителям детей, чей возраст не превышает 13 лет. По словам министра финансов Алены Шиллеровой, корректировка может поставить под угрозу экономику. Министр труда Яна Малачова, напротив, считает, что изменения необходимы.

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Министерство труда предложило выплачивать пособия по уходу за ребенком на весь период карантина или дистанционного обучения родителям детей до 13 лет. В настоящее время за счет страховых взносов выплачивается пособие в размере 60% от заработной платы родителя, если ребенку менее 10 лет. Пособие выплачивается в течение девяти дней. Для родителей-одиночек срок увеличен до 16 дней, а возраст ребенка может составлять до 16 лет.

С весны до конца июня, во время первой волны эпидемии, родители получали 80% заработной платы в качестве пособия на детей не старше 13 лет.

«Мы не применяем комплексные меры с весны. Мы должны реагировать на местные вспышки. Мы предлагаем кризисные пособия семьям с детьми, которые остались без дохода из-за того, что школы или классы закрыты», — сказала Малачова.

Министр финансов заявила, что она против корректировки размера пособия. «Прежде всего нам необходимо поддержать экономику, чтобы люди работали», — сказала Шиллерова. По ее словам, это может также негативно повлиять на сферы здравоохранения или образования, где работает много женщин с детьми.

Источник: ceskenoviny.cz