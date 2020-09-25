Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.11
USD
23.32
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
10n 9 °C
Правительство не смогло договориться об изменении условий выплаты пособий на детей в период закрытия школ

Правительство не смогло договориться об изменении условий выплаты пособий на детей в период закрытия школ

Марина Коханкова 695 0
Правительство не согласилось изменить условия выплаты пособий на период карантина или дистанционного обучения родителям детей, чей возраст не превышает 13 лет. По словам министра финансов Алены Шиллеровой, корректировка может поставить под угрозу экономику. Министр труда Яна Малачова, напротив, считает, что изменения необходимы.
Фото: Shutterstock
Правительство не смогло договориться об изменении условий выплаты пособий на детей в период закрытия школ

Министерство труда предложило выплачивать пособия по уходу за ребенком на весь период карантина или дистанционного обучения родителям детей до 13 лет. В настоящее время за счет страховых взносов выплачивается пособие в размере 60% от заработной платы родителя, если ребенку менее 10 лет. Пособие выплачивается в течение девяти дней. Для родителей-одиночек срок увеличен до 16 дней, а возраст ребенка может составлять до 16 лет.

С весны до конца июня, во время первой волны эпидемии, родители получали 80% заработной платы в качестве пособия на детей не старше 13 лет.

«Мы не применяем комплексные меры с весны. Мы должны реагировать на местные вспышки. Мы предлагаем кризисные пособия семьям с детьми, которые остались без дохода из-за того, что школы или классы закрыты», — сказала Малачова.

Министр финансов заявила, что она против корректировки размера пособия. «Прежде всего нам необходимо поддержать экономику, чтобы люди работали», — сказала Шиллерова. По ее словам, это может также негативно повлиять на сферы здравоохранения или образования, где работает много женщин с детьми.

Источник: ceskenoviny.cz

 

Рассказать всем:
Темы
школы дети пособия правительство Чехия коронавирус
Читайте
по теме 
В следующем году зарплата учителей в Чехии вырастет на 9%
22.09.2020 12:14 Экономика
В следующем году зарплата учителей в Чехии вырастет на 9%
1012 0
На следующей неделе вузы в Праге перейдут на дистанционное обучение
18.09.2020 12:26 Общество
На следующей неделе вузы в Праге перейдут на дистанционное обучение
6750 0
Около 75% зараженных covid-19 не имеют симптомов болезни
17.09.2020 13:47 Общество
Около 75% зараженных covid-19 не имеют симптомов болезни
4911 0
В начальных школах второй ступени и средних школах ученики должны будут носить маски в классе
17.09.2020 10:07 Общество
В начальных школах второй ступени и средних школах ученики должны будут носить маски в классе
1461 0
Последние новости:
25
сентября
Крупные магазины будут закрыты в понедельник, 28 сентября
25.09.2020 15:11 Общество
Крупные магазины будут закрыты в понедельник, 28 сентября
2621 0
В Финляндии к тестированию туристов на covid-19 привлекли собак
25.09.2020 13:20 Общество
В Финляндии к тестированию туристов на covid-19 привлекли собак
632 0
Метеорологи предупредили о проливных дождях в Чехии
25.09.2020 12:12 Общество
Метеорологи предупредили о проливных дождях в Чехии
1826 0
Минтруда согласовало условия системы Kurzarbeit
25.09.2020 09:13 Экономика
Минтруда согласовало условия системы Kurzarbeit
995 0
24
сентября
В чешском заповеднике Миловице появились редкие виды птиц
24.09.2020 14:41 Общество
В чешском заповеднике Миловице появились редкие виды птиц
881 0
Милан Кундера получил премию имени Франца Кафки
24.09.2020 12:15 Культура
Милан Кундера получил премию имени Франца Кафки
652 0
Из реки Бечва выловили десятки тонн отравленной рыбы
24.09.2020 11:05 Общество
Из реки Бечва выловили десятки тонн отравленной рыбы
1954 0
Германия включила Чехию в список опасных стран (кроме двух регионов)
24.09.2020 08:38 Общество
Германия включила Чехию в список опасных стран (кроме двух регионов)
4425 0
23
сентября
Минздрав Чехии официально объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса
23.09.2020 13:44 Общество
Минздрав Чехии официально объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса
7893 0
Новый сайт Pragozor расскажет о Праге в цифрах
23.09.2020 12:30 Общество
Новый сайт Pragozor расскажет о Праге в цифрах
2406 0


Мобильная версия