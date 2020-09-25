Правительство не смогло договориться об изменении условий выплаты пособий на детей в период закрытия школ

Министерство труда предложило выплачивать пособия по уходу за ребенком на весь период карантина или дистанционного обучения родителям детей до 13 лет. В настоящее время за счет страховых взносов выплачивается пособие в размере 60% от заработной платы родителя, если ребенку менее 10 лет. Пособие выплачивается в течение девяти дней. Для родителей-одиночек срок увеличен до 16 дней, а возраст ребенка может составлять до 16 лет.
С весны до конца июня, во время первой волны эпидемии, родители получали 80% заработной платы в качестве пособия на детей не старше 13 лет.
«Мы не применяем комплексные меры с весны. Мы должны реагировать на местные вспышки. Мы предлагаем кризисные пособия семьям с детьми, которые остались без дохода из-за того, что школы или классы закрыты», — сказала Малачова.
Министр финансов заявила, что она против корректировки размера пособия. «Прежде всего нам необходимо поддержать экономику, чтобы люди работали», — сказала Шиллерова. По ее словам, это может также негативно повлиять на сферы здравоохранения или образования, где работает много женщин с детьми.
Источник: ceskenoviny.cz