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Новый пешеходный мост в Трое испытывают на прочность

Новый пешеходный мост в Трое испытывают на прочность

Марина Коханкова 702 0
Новый пешеходный мост в Трое уже построен, но пока не введен в эксплуатацию. Сейчас проводятся испытания с нагрузкой, чтобы гарантировать, что мост не повторит судьбу своего предшественника (в 2017 году пешеходный мост, стоявший на этом месте, обрушился).
Фото: Michaela Danelová
Новый пешеходный мост в Трое испытывают на прочность

Новый мост между Императорским островом и пражским районом Троя будет официально открыт в октябре этого года. По новому переходу будут передвигаться пешеходы и велосипедисты, однако в случае необходимости по нему сможет проехать и машина скорой помощи. Стресс-тесты должны подтвердить, что даже такое транспортное средство мост выдерживает без проблем. Поэтому во вторник днем на пешеходный мост были поставлены десять автомобилей весом 3,5 и 4 тонны. Это только первая часть теста. Испытания продлятся еще два дня. 

«На пешеходный мост будет помещено динамическое устройство весом в одну тонну, которое будет вибрировать», — сказал Адам Шейнгерр, советник мэра Праги по транспорту. В четверг по пешеходному мосту пройдут группы людей. Даже если стресс-тесты пройдут успешно, мост не будет сразу готов к открытию (пока еще отсутствуют подъездные пути, проводка и освещение). 

Новый пешеходный мост отличается от разрушенного не только конструкцией, но и тем, что он шире и выше. Его длина составляет 256 метров, а ширина — 4 метра.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz
 

 

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Темы
мост Прага строительство Чехия
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