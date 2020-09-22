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В следующем году зарплата учителей в Чехии вырастет на 9%

В следующем году зарплата учителей в Чехии вырастет на 9%

Марина Коханкова 253 0
Министр образования Чехии Роберт Плага и министр финансов Алена Шиллерова договорились о повышении зарплаты учителей на 9% с января 2021 года. Таким образом, в следующем году средняя зарплата учителя до вычета налогов вырастет до 45 тысяч крон.
В следующем году зарплата учителей в Чехии вырастет на 9%

В бюджете на эти цели будет предусмотрено дополнительно 11 млрд крон. Средний заработок учителей в первом квартале этого года составил 38 951 крону в месяц до вычета налогов. При этом средняя заработная плата в Чешской Республике во втором квартале 2020 года составляла 34 271 крону.

В субботу Шиллерова сообщила чешскому телевидению, что первый проект государственного бюджета на следующий год рассчитан на дефицит в 116 млрд крон. В этом году дефицит бюджета увеличился в несколько раз из-за эпидемии коронавируса с первоначальных 40 млрд до 500 млрд крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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школы Чехия бюджет
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