В следующем году зарплата учителей в Чехии вырастет на 9%

Министр образования Чехии Роберт Плага и министр финансов Алена Шиллерова договорились о повышении зарплаты учителей на 9% с января 2021 года. Таким образом, в следующем году средняя зарплата учителя до вычета налогов вырастет до 45 тысяч крон.

В бюджете на эти цели будет предусмотрено дополнительно 11 млрд крон. Средний заработок учителей в первом квартале этого года составил 38 951 крону в месяц до вычета налогов. При этом средняя заработная плата в Чешской Республике во втором квартале 2020 года составляла 34 271 крону.

В субботу Шиллерова сообщила чешскому телевидению, что первый проект государственного бюджета на следующий год рассчитан на дефицит в 116 млрд крон. В этом году дефицит бюджета увеличился в несколько раз из-за эпидемии коронавируса с первоначальных 40 млрд до 500 млрд крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz