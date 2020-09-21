Президент подписал закон об отмене налога на приобретение недвижимости

Президент Чехии Милош Земан подписал закон, отменяющий 4-процентный налог на приобретение недвижимости. Закон был дополнен поправкой от Сената, которая сохраняет возможность вычета процентов по ипотеке из базы налога на прибыль, но меняет установленный лимит.

На кредиты, выданные до конца этого года, будет распространяться ныне действующий лимит налогового вычета в максимальном размере 300 тысяч крон. Для кредитов, оформленных с 1 января, максимальный лимит налогового вычета будет снижен до 150 тысяч крон.

Первоначально правительство предлагало, что вместе с отменой налога на покупку недвижимости покупатели не смогут вычитать уплаченные проценты из базы налога на прибыль по кредитам, выданным после 1 января 2022 года. Это предложение было подвергнуто критике со стороны оппозиции.

Сейчас 4-процентный налог уплачивается при покупке квартиры, дома, земельного участка и другой недвижимости, кроме новостроек, и ежегодно приносит государству около 13 млрд крон. До 2016 года налог должен был платить продавец, а теперь — покупатель. Налог не должны платить те, кто получает недвижимость в наследство или на основании договора дарения.

Принятый закон будет иметь обратную силу от 1 декабря 2019 года. Начиная с этой даты покупателям, оформившим недвижимость в кадастре, не придется платить налог. Если кто-то уже его заплатил, деньги будут возвращены.



Источник: ceskenoviny.cz