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Президент поддержал отмену «супергрязной» зарплаты, но только на два года

Президент поддержал отмену «супергрязной» зарплаты, но только на два года

Марина Коханкова 3228 0
Президент Чехии Милош Земан поддержал отмену «супергрязной» зарплаты, однако только сроком на два года, сообщила министр финансов Алена Шиллерова. Отмена «супергрязной» зарплаты связана с введением подоходного налога в размере 15%.
Фото: Shutterstock
Президент поддержал отмену «супергрязной» зарплаты, но только на два года

Шиллерова обсуждала этот вопрос с главой государства на встрече экспертной группы 20 сентября. «Члены экспертной группы рекомендовали ограничить сокращение подоходного налога с 19 до 15% на срок до двух лет и компенсировать его значительным снижением объема налоговых льгот», — сообщил пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.

Министр финансов не возражает против предложения президента. «На данный момент у меня нет возражений, но мы должны договориться внутри коалиции. Для меня это новая информация, также очень важно мнение президента», — отметила Шиллерова. 

В августе правительство, партии ANO и ČSSD договорились об отмене сверхбрутто-зарплаты и введении 15-процентной ставки подоходного налога с 1 января 2021 года. Ставка подоходного налога на уровне 23% останется для тех, чей доход составляет более 139 тысяч крон в месяц.

Снижение подоходного налога до 15% для сотрудника с зарплатой 36 тысяч крон означает, что после вычета налогов со следующего года он будет получать на 1800 крон в месяц больше, чем сейчас.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
зарплата Чехия налоги президент законопроект
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