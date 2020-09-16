Парламент Чехии принял закон об отмене налога на приобретение недвижимости

Так, на кредиты, выданные до конца этого года, будет распространяться ныне действующий лимит налогового вычета в максимальном размере 300 тысяч крон. Для кредитов, оформленных с 1 января, максимальный лимит налогового вычета будет снижен до 150 тысяч крон. Министр финансов Алена Шиллерова поддержала версию Сената. Теперь закон должен подписать президент республики Милош Земан.
Первоначально правительство предлагало, чтобы вместе с отменой налога на покупку недвижимости покупатели не могли вычитать уплаченные проценты из базы налога на прибыль по кредитам, выданным после 1 января 2022 года. Это предложение было подвергнуто критике со стороны оппозиции.
Сейчас 4-процентный налог уплачивается при покупке квартиры, дома, земельного участка и другой недвижимости, кроме новостроек, и ежегодно приносит государству около 13 млрд крон. До 2016 года налог должен был платить продавец, а теперь — покупатель. Налог не должны платить те, кто получает недвижимость в наследство или на основании договора дарения.
Принятый закон будет иметь обратную силу от 1 декабря 2019 года. Начиная с этой даты покупателям, оформившим недвижимость в кадастре, не придется платить налог. Если кто-то уже его заплатил, деньги будут возвращены.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz