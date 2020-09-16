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Процентные ставки по ипотечным кредитам снижаются пятый месяц подряд

Процентные ставки по ипотечным кредитам снижаются пятый месяц подряд

Марина Коханкова 326 0
В августе чешские банки выдали 6868 ипотечных кредитов на общую сумму 19,2 млрд крон. Средняя сумма ипотеки в августе выросла до нового исторического максимума — 2,79 млн крон, следует из данных Fincentrum Hypoindex.
Процентные ставки по ипотечным кредитам снижаются пятый месяц подряд

Интерес к ипотеке в августе снова стал рекордным, процентные ставки по кредитам продолжают падать, отмечают аналитики. 

«Согласно показателю Fincentrum Hypoindex, средняя процентная ставка по ипотечным кредитам снижается пятый месяц подряд. В то время как в мае и июне ставка упала на девять базовых пунктов, в августе она снизилась до 2,11%», — сказал Йиржи Сикора, специалист отдела управления продуктами Fincentrum & Swiss Life Select.

Увеличение средней суммы ипотечного кредита до 2,79 млн крон (+46 396 крон по сравнению с июлем) подтверждает, что рост цен на недвижимость не замедляется.

«По сравнению с 2010 годом средняя сумма ипотеки увеличилась более чем на миллион крон. Высокие суммы кредитов поддерживаются очень низкими процентными ставками. Чехи хотят как можно дольше сохранять выгодные ставки и все чаще выбирают более длительный период фиксации ипотеки», — сказала аналитик Hyponamiru Вероника Хегрова.

Объем выданных ипотечных кредитов в Чехии за восемь месяцев этого года уже превысил 150 млрд крон.

Источник: seznamzpravy.cz

 

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Темы
ипотеки кредитование Чехия банки статистика покупка недвижимости
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