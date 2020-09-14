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Правила карантина в Чехии изменятся

Правила карантина в Чехии изменятся

Марина Коханкова 3655 0
Министр здравоохранения Адам Войтех 14 сентября объявил об изменениях в правилах введения карантина в связи с распространением коронавируса. Карантин не потребуется при условии, что оба — инфицированный и контактировавший с ним человек — при встрече носили респираторы или медицинские маски. Изменения вступят в силу со вторника.
Фото: ČTK
Правила карантина в Чехии изменятся

«Люди, которые носят средства защиты верхних дыхательных путей, не будут помещены в карантин, если они контактировали с инфицированным человеком, у которого также была медицинская маски или респиратор», — сказал Войтех, добавив, что людям придется следить за своим здоровьем, если обнаружатся признаки инфекции.

Люди, которые переболели covid-19 в течение последних 90 дней и встречались с инфицированным человеком, также не будут помещены в карантин. «У этих людей уже есть иммунитет как минимум на 90 дней», — добавил министр.

По словам уполномоченного правительства по науке и исследованиям, эпидемиолога и бывшего заместителя министра здравоохранения Романа Примулы, Чешская Республика столкнулась со второй волной эпидемии. По его словам, количество заболевших будет увеличиваться еще в течение нескольких недель, прежде чем вновь введенные ограничительные меры принесут плоды.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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