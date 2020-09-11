Чехия заняла 25-е место в рейтинге по качеству жизни среди 163 стран

Чешская Республика заняла 25-е место в рейтинге по уровню качества жизни. По сравнению с прошлым годом позиции страны ухудшились на один пункт.

Об этом сообщает компания Deloitte, которая составляет Индекс социального развития (Social Progress Index) в сотрудничестве с некоммерческой организацией Social Progress Imperative. Рейтинг основан на данных о социально-экономическом положении в стране и состоянии окружающей среды. Хотя Чешская Республика в этом году опустилась на одну позицию, она улучшила свои показатели, набрав 86,69 балла из 100 возможных, тогда как в прошлом году у нее было 84,36 балла. По мнению авторов рейтинга, Чехия за последний год улучшила ряд экономических показателей, а также показатели, связанные с уровнем образования и доступу к информации.

«Валовой внутренний продукт на душу населения увеличился на 6900 долларов, до 40 314 долларов, по сравнению с прошлым годом. Рост в три раза больше по сравнению с предыдущим периодом», — отмечает Deloitte.

Напротив, в Чешской Республике наблюдалось небольшое снижение показателей, связанных с оценкой основных человеческих потребностей (питание, базовое медицинское обслуживание, чистота воды, гигиена). По словам президента Deloitte Йозефа Котрбы, тревожит и отставание Чехии с точки зрения доступа к электронному правительству. «Особенно в ситуации, когда правительство декларирует ориентацию страны на новые технологии в будущем», — добавил он.

Норвегия удерживает лидерство в рейтинге, Дания занимает второе место, а Финляндия в этом году оказалась на третьей строчке индекса. Замыкают рейтинг африканские страны: Центральноафриканская Республика, Чад и Южный Судан.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz