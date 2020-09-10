Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.6
USD
22.5
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
04n 14 °C
Исследование: денежное пособие следует выдать семьям с детьми, а не пенсионерам

Исследование: денежное пособие следует выдать семьям с детьми, а не пенсионерам

Марина Коханкова 679 0
Финансово неблагополучные семьи с детьми и люди, которые не могли работать из-за ограничений, связанных с пандемией, — это группы населения, нуждающиеся в денежном пособии, которое государство планирует выплатить пенсионерам. Это следует из исследования агентства PAQ Research, посвященного экономическим последствиям коронавируса для населения Чехии.
Исследование: денежное пособие следует выдать семьям с детьми, а не пенсионерам

Пособие в соответствии с предложением, одобренным правительством, предназначено для граждан, получающих пенсию по старости, инвалидности или по потере кормильца. Размер пособия — 5 тысяч крон.

Эту инициативу правительства чешский парламент рассмотрит в середине сентября. По замыслу чиновников, пособие должно компенсировать пенсионерам возросшие расходы во время коронавирусного кризиса. Однако недавнее исследование показывает, что кризис оказал относительно небольшое влияние на пенсионеров по сравнению с другими уязвимыми группами, учитывая, что у пенсионеров стабильный доход.

«Таким образом, потенциальная поддержка спроса, вероятно, более эффективна в отношении более бедных домохозяйств с детьми и людей, которые не могли работать во время кризиса, вызванного коронавирусом», — заявили авторы исследования.
 
Согласно опросу, который компания провела в августе, люди, потерявшие работу, или семьи за чертой бедности большую часть пособия потратили бы на погашение кредитов на жилье, продукты питания и другие текущие необходимые расходы. Для людей, потерявших работу, это составляет примерно 78% от предложенной правительством суммы. И напротив, люди с более высокими доходами, стабильной работой и пенсионеры заявили, что таким образом потратят только около 30-40% данной суммы, а остальные деньги отложат. В опросе участвовали 2200 человек.

В исследовании также изучалось, в какой степени люди собираются экономить на потреблении из-за последствий кризиса. О таком намерении заявили 22%. 
 
Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
Опрос общественного мнения пособия коронавирус дети пенсионеры правительство
Читайте
по теме 
Прага вновь признана лучшим регионом для жизни в Чехии
04.09.2020 11:30 Общество
Прага вновь признана лучшим регионом для жизни в Чехии
3037 0
Опрос: из-за кризиса 40% чехов вынуждены были сменить работу
27.08.2020 14:03 Экономика
Опрос: из-за кризиса 40% чехов вынуждены были сменить работу
2229 0
Молодые чехи хотят тратить меньше времени на работу
31.07.2020 15:27 Общество
Молодые чехи хотят тратить меньше времени на работу
4858 0
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
22.07.2020 12:47 Экономика
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
2052 0
Последние новости:
10
сентября
На следующей неделе в Чехии будет жарко
10.09.2020 11:58 Общество
На следующей неделе в Чехии будет жарко
1397 0
Авиакомпания ČSA отменила рейсы в Будапешт, Лондон, Хельсинки и Франкфурт
10.09.2020 10:53 Экономика
Авиакомпания ČSA отменила рейсы в Будапешт, Лондон, Хельсинки и Франкфурт
1243 0
Людям старше 60 лет выдадут респиратор и пять медицинских масок
10.09.2020 09:46 Общество
Людям старше 60 лет выдадут респиратор и пять медицинских масок
2754 0
09
сентября
Бабиш: зараженные могли бы сами отслеживать свои контакты
09.09.2020 15:58 Общество
Бабиш: зараженные могли бы сами отслеживать свои контакты
1956 1
Германия и Бельгия внесли Прагу в список эпидемиологически опасных районов
09.09.2020 13:31 Общество
Германия и Бельгия внесли Прагу в список эпидемиологически опасных районов
7166 0
С 10 сентября медицинские маски нужно будет обязательно носить в закрытых помещениях по всей Чехии
09.09.2020 10:54 Общество
С 10 сентября медицинские маски нужно будет обязательно носить в закрытых помещениях по всей Чехии
4214 0
В Чехии возле Домажлиц поезд столкнулся с техническим составом, ранены более 20 человек
09.09.2020 08:59 Общество
В Чехии возле Домажлиц поезд столкнулся с техническим составом, ранены более 20 человек
1075 0
В Чехии за один день выявлено 1164 новых случая заболевания коронавирусом
09.09.2020 08:12 Общество
В Чехии за один день выявлено 1164 новых случая заболевания коронавирусом
3578 1
08
сентября
Миллиардер Комарек купил пианино и рояли Petrof после отказа Китая от сделки
08.09.2020 14:47 Общество
Миллиардер Комарек купил пианино и рояли Petrof после отказа Китая от сделки
1708 0
«Карту водителя» в октябре будут рассылать по почте
08.09.2020 13:24 Общество
«Карту водителя» в октябре будут рассылать по почте
1856 0


Мобильная версия