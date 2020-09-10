Авиакомпания ČSA отменила рейсы в Будапешт, Лондон, Хельсинки и Франкфурт

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации авиакомпания Czech Airlines (ČSA) до конца сентября отменила полеты в четыре пункта назначения, а именно в Будапешт, Лондон, Франкфурт и Хельсинки.

В то же время ČSA и ее дочерние авиалинии Smartwings объявили в среду, что разрешат бесплатное изменение даты для всех билетов, приобретенных в этом году.



Отмена рейсов пока временная, до 30 сентября. Основная причина — новые условия некоторых государств для поездок граждан Чехии. Это касается, например, Венгрии, которая закрыла свои границы для иностранцев, и Великобритании, которая требует 14-дневного карантина для чешских граждан по прибытии. В настоящее время в расписании полетов ČSA остаются Кошице, Амстердам, Париж, Копенгаген, Стокгольм, Рим и Милан.



Источник: lidovky.cz