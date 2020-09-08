Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.52
USD
22.49
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
01n 18 °C
Треть чешских промышленных компаний планируют увольнения

Треть чешских промышленных компаний планируют увольнения

Марина Коханкова 2130 0
На фоне пандемии у промышленных предприятий Чехии снизился объем заказов, и треть компаний планируют сокращать число сотрудников. Остальные фирмы ждут, как будет развиваться ситуация в течение осени.
Треть чешских промышленных компаний планируют увольнения

Такие выводы сделаны в докладе, подготовленном «Национальным центром промышленности 4.0». Согласно полученным данным, предприятия способны обеспечить работой 65% своих сотрудников, и в конце года этот показатель может подняться максимум до 75%.

«Большинство работодателей прикладывают все усилия к тому, чтобы не проводить увольнения. Фирмы не хотят выбрасывать своих работников на улицу, к тому же они понимают, что любой кризис когда-нибудь заканчивается и найти квалифицированных сотрудников снова становится сложно», — подчеркивает вице-президент Союза промышленности и торговли Чехии Радек Шпицар.

Согласно анализу ситуации, 32,3% промышленных предприятий планируют уволить часть сотрудников. В среднем они сократят штаты на 11,5%. При этом 13,6% компаний сообщают, что используют ситуацию, когда на рынке труда окажутся квалифицированные работники, для пополнения своего кадрового состава, увеличив его в среднем на 5,9%. 54,1% предприятий пока не намерены проводить никаких изменений.

Исследование также показало, что 54,5% промышленных компаний Чехии столкнулись с проблемой снижения объема заказов. 36,4% смогли удержаться на докризисном уровне, и лишь 9,1% фирм получили больше заказов, чем за тот же период 2019 года.

Источник: radio.cz

 

Рассказать всем:
Темы
работа безработица Чехия коронавирус Промышленность ЧР
Читайте
по теме 
Первая чешская фирма перевела всех сотрудников на home office
07.09.2020 10:33 Экономика
Первая чешская фирма перевела всех сотрудников на home office
3239 1
Средняя зарплата в Чехии выросла на 0,5%, но с учетом инфляции реально снизилась на 2,5%
04.09.2020 10:00 Экономика
Средняя зарплата в Чехии выросла на 0,5%, но с учетом инфляции реально снизилась на 2,5%
1385 0
Уровень безработицы в Чехии в августе составил 3,8%
03.09.2020 14:09 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в августе составил 3,8%
1159 0
Минздрав рассказал, где вероятнее всего заразиться коронавирусом
31.08.2020 10:36 Общество
Минздрав рассказал, где вероятнее всего заразиться коронавирусом
4059 0
Последние новости:
08
сентября
Миллиардер Комарек купил пианино и рояли Petrof после отказа Китая от сделки
08.09.2020 14:47 Общество
Миллиардер Комарек купил пианино и рояли Petrof после отказа Китая от сделки
521 0
«Карту водителя» в октябре будут рассылать по почте
08.09.2020 13:24 Общество
«Карту водителя» в октябре будут рассылать по почте
690 0
Примула: вакцина от коронавируса в Чехии появится в 2021 году, ее должно хватить на всех
08.09.2020 10:02 Общество
Примула: вакцина от коронавируса в Чехии появится в 2021 году, ее должно хватить на всех
1276 0
07
сентября
В Чехии будет использоваться технология, позволяющая распознать настроение человека по фотографии
07.09.2020 15:03 Экономика
В Чехии будет использоваться технология, позволяющая распознать настроение человека по фотографии
3421 1
Чешские школы закроют, если треть учеников и учителей будут в карантине
07.09.2020 12:26 Общество
Чешские школы закроют, если треть учеников и учителей будут в карантине
2496 1
Первая чешская фирма перевела всех сотрудников на home office
07.09.2020 10:33 Экономика
Первая чешская фирма перевела всех сотрудников на home office
3239 1
Умер известный чешский режиссер Иржи Менцель
07.09.2020 08:43 Культура
Умер известный чешский режиссер Иржи Менцель
1050 1
04
сентября
В Праге возвращают обязательное ношение масок в магазинах
04.09.2020 16:56 Общество
В Праге возвращают обязательное ношение масок в магазинах
6573 1
Чехия разработает новые правила карантина в школах
04.09.2020 12:43 Общество
Чехия разработает новые правила карантина в школах
2352 0
Двое ученых из Чехии получили гранты от ЕС на проведение масштабных исследований
04.09.2020 13:10 Общество
Двое ученых из Чехии получили гранты от ЕС на проведение масштабных исследований
2532 0


Мобильная версия