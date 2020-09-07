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В Чехии будет использоваться технология, позволяющая распознать настроение человека по фотографии

В Чехии будет использоваться технология, позволяющая распознать настроение человека по фотографии

Марина Коханкова 637 0
Одной фотографии, загруженной в систему, достаточно, чтобы искусственный интеллект узнал вас, оценил ваше настроение или, возможно, обнаружил связь между вашей электронной почтой, SMS и местом, где вы находитесь. Технологию разработала пражская компания Cogniware.
Фото: Cogniware
В Чехии будет использоваться технология, позволяющая распознать настроение человека по фотографии

Технология вызывает большой интерес во всем мире и уже используется службами безопасности на Ближнем Востоке. Разработчик технологии недавно выиграл конкурс, объявленный президиумом чешской полиции. Теперь сотрудники правоохранительных органов получили доступ к системе, благодаря которой за секунду можно найти совпадение в базе данных из миллионов фотографий.

Cogniware участвует в международном проекте по поиску террористов по всему миру. Система может анализировать социальные сети и обнаруживать подозрительные модели поведения. В частности, она способна узнать, собирается ли заключенный пообщаться со своим сообщником под предлогом встречи с адвокатом, или, например, установить личность человека, который намерен принести в школу оружие. Технологии не мешают и медицинские маски, если они не закрывает более половины лица. Система также умеет определять тип автомобиля или анализировать документы и фотографии и находить в них необходимые связи и контакты.

Источник: czechcrunch.cz
 

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Темы
технологии полиция Чехия
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