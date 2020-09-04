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Средняя зарплата в Чехии выросла на 0,5%, но с учетом инфляции реально снизилась на 2,5%

Средняя зарплата в Чехии выросла на 0,5%, но с учетом инфляции реально снизилась на 2,5%

Марина Коханкова 305 0
Средняя заработная плата в Чехии во втором квартале 2020 года выросла на 0,5% и составила 34 271 крону. Таким образом, сотрудники получали в среднем на 160 крон больше, чем год назад. Однако с учетом роста потребительских цен в реальном выражении зарплата сократилась на 2,5%, сообщает Чешское статистическое управление.
Средняя зарплата в Чехии выросла на 0,5%, но с учетом инфляции реально снизилась на 2,5%

Аналитики ожидали снижения средней заработной платы с учетом инфляции, в основном из-за последствий распространения коронавируса и относительно высокого роста потребительских цен. Последний раз реальная заработная плата падала в конце 2013 года.

Главный экономист Trinity Bank и член Национального экономического совета при правительстве Лукаш Кованда напомнил, что коронавирусный кризис повлиял на уровень средней заработной платы в Чешской Республике, но его максимальное воздействие было предотвращено обширными государственными мерами по поддержке экономики, спроса и занятости.

«Заработная плата во втором квартале упала менее резко, чем это произошло бы без мер государственной поддержки», — отметил он.

Наиболее значительный спад доходов наблюдался в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания, где заработная плата упала на 11,8%. Второе место по снижению заработной платы, на 5,7%, было в сфере недвижимости. В обрабатывающей промышленности, где работает почти 1,1 млн чехов, средняя заработная плата упала на 4,9% и составила 32 707 крон.

«Напротив, в сфере здравоохранения, социального обеспечения и образования заработная плата выросла в среднем на 5,5%», — сказал Далибор Голы, директор департамента статистики рынка труда Чешского статистического управления.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
коронавирус статистика зарплата работа Чехия
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