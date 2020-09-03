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Уровень безработицы в Чехии в августе составил 3,8%

Уровень безработицы в Чехии в августе составил 3,8%

Марина Коханкова 339 0
По сравнению с июлем этот показатель не изменился. Число безработных даже немного уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем, примерно на 600 человек. Управления по трудоустройству зарегистрировали 279 078 безработных, сообщила на пресс-конференции министр труда Яна Малачова.
Уровень безработицы в Чехии в августе составил 3,8%

По ее словам, чешский рынок труда находится в хорошей форме благодаря поддержке государства.

В июле количество вакансий в управлениях труда составило 340 823. Число вакансий в августе увеличилось на 6 540 по сравнению с июлем, однако в годовом исчислении сократилось на 9 700. Три четверти вакансий предназначены для людей с базовым образованием, добавила Малачова. В августе работу нашли более 25 тысяч человек.

При этом вышеупомянутые 279 тысяч безработных — это самый высокий показатель с 2017 года. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
коронавирус безработица работа Министерство труда
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