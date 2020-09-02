Пособие по уходу за ребенком предложено выплачивать на протяжении всего периода дистанционного обучения

Соответствующий законопроект разработало Министерство труда Чехии. Авторы документа подсчитали, что бюджетные расходы на такую поддержку составили бы 650 млн крон.
В прошлом учебном году правительство в связи с пандемией распорядилось закрыть все школы с 11 марта. Обучение было возобновлено частично только в конце мая. Дети были вынуждены перейти на дистанционное обучение.
По закону пособие по уходу за детьми в возрасте до десяти лет выплачивается в течение девяти дней. Родители-одиночки могут получать его в течение 16 дней, а возраст ребенка не должен превышать 16 лет. Размер пособия составляет 60% от заработной платы.
В связи с пандемией пособие по уходу за детьми до 13 лет выплачивалось с 11 марта до конца июня. С апреля эта сумма составляла 80% от заработной платы. Согласно законопроекту, размер выплаты не изменится, но она должна быть продлена на весь период возможного закрытия классов или школ.
Как и весной, родителям нужно будет получить подтверждение из школы о закрытии, причине закрытия и продолжительности, а также о дистанционном обучении. Согласно рекомендациям Министерства образования, на дистанционное обучение школьники переходят, если в классе или группе остается менее половины учеников.
Министерство труда призывает к скорейшему принятию законопроекта. По мнению авторов, правительство должно одобрить его 7 сентября, чтобы в этом месяце он был рассмотрен Палатой депутатов и утвержден Сенатом. Затем закон должен подписать президент.
Источник: seznamzpravy.cz