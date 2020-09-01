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В июле цены на недвижимость в Чехии резко выросли

В июле цены на недвижимость в Чехии резко выросли

Марина Коханкова 2097 0
По сравнению с предыдущим месяцем в июле в Чехии было продано почти на тысячу квартир больше, а средняя цена за квадратный метр выросла на рекордные 6%. Об этом свидетельствуют данные так называемого атласа цен на рынке, основанные на информации из кадастра недвижимости.
В июле цены на недвижимость в Чехии резко выросли

В июле средняя средняя цена за квадратный метр при покупке квартиры в Чехии достигла 48 442 кроны. При этом в июне было продано 4 342 квартиры, а в июле — 5 011 квартир.

«Из данных видно, что коронавирусный кризис лишь незначительно замедлил рынок недвижимости и в июле все вернулось на круги своя. Сейчас мы также регистрируем гораздо более реальные суммы, которые продавцы требуют за свою недвижимость», — сказал Михал Макош из компании Reas.

По его словам, около трети людей думают, что цены на недвижимость из-за кризиса упадут. Треть считают, что они вырастут, а остальные — что они останутся на текущем уровне. «В целом можно сказать, что люди ожидают роста в основном в региональных городах, например в Пльзене, Злине и Оломоуце», — сказал Макош.

«Осень будет решающей. Это приведет к прекращению большинства программ государственной поддержки, поэтому вырастет уровень безработицы и вместе с этим доля проблемных ипотечных кредитов», — полагает экономист Лукаш Кованда.

Источник: novinky.cz
 

 

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Темы
покупка недвижимости цены Чехия коронавирус
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