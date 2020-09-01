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В пражских Летнянах с 1 января следующего года будут платные парковочные зоны

В пражских Летнянах с 1 января следующего года будут платные парковочные зоны

Марина Коханкова 314 0
Платные парковочные зоны на территории Праги 18 будут действовать с 4 января 2021 года. Об этом сообщил глава местной администрации Станислав Неколны.
В пражских Летнянах с 1 января следующего года будут платные парковочные зоны

Этот городской район Праги, как и другие, давно борется с нехваткой парковочных мест. Свободные места занимают не только жители Среднечешского края, которые здесь пересаживаются на метро и едут на работу, но и посетители выставочного центра, где, по словам Неколны, недостаточно мест для парковки.

Собранные средства от платных парковок должны поступить в новый фонд. Муниципалитет планирует использовать эти деньги, например, для ремонта дорог, обновления парков, озеленения.

Со следующего года Прага 18 будет разделена на три сектора, в которых будут применяться зоны. Водители, паркующие машины только в непосредственной близости от своего постоянного места жительства, будут платить льготный взнос в размере 600 крон в год. Если же водитель захочет парковаться в любой части района, парковочная карта обойдется в 1200 крон.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
парковка Прага Чехия Автомобили
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